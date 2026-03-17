宮舘涼太が表紙を務める『週刊TVガイド』3/27号が3月18日に発売。『週刊TVガイド』の公式SNSで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。

【画像】宮舘涼太『TVガイド』表紙ビジュアル／Snow Man9人の集合ショット

■宮舘涼太が『週刊TVガイド』表紙に登場

公開された表紙では、真っ赤な背景の前で、肩に手を添えたポーズを見せる宮舘の姿が掲載。

黒髪の無造作ヘアに鋭い視線を向け、陰影のあるライティングが際立つ、大人っぽく艶のあるビジュアルとなっている。

タンクトップからのぞく太くたくましい腕も印象的で、力強さと色気を感じさせる1枚だ。

誌面では、宮舘が主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』に関する特集も掲載されており、“最強ターミネーター、始動”というコピーも添えられている。

SNSでは「色気すごい」「かっこいい」「恋すぎる」「好きしかない」「めっちゃワイルド」「綺麗な指」「爆イケビジュ」「大好きなもちもち二の腕」「あまりにも良すぎて世界が止まった」「前髪重めよき」などの声が寄せられている。

なお、ネット書店では予約が困難になっている店舗もあることが案内されている。

■メンバーカラーが“赤”の宮舘涼太

Snow Man

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