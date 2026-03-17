日本時間18日に米国との決勝を戦う■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、ベネズエラがイタリアに逆転勝ちを収め、初の決勝進出を決めた。先発したケイダー・モンテロ投手は2回、5番ザック・デゼンソ内野手に安打を許し、そこから3連続四球で押し出しで1点を与えたところで降板した。2番手のリカルド・サンチェス投手