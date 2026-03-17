右肩の負傷により欠場中の格闘家・平本蓮が16日、自身のSNSを更新し、保持していたLMS（LAST MAN STANDING）の王座を返上したことを報告した。さらに、次のターゲットとしてUFCの“最高にイカした”ベルトに狙いを定めた。【写真】平本蓮が誹謗中傷アカウントの情報提供を呼びかけ平本は2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドでKO勝利し、この試合の勝者のために創設されたLMSのベルトを獲得。自身が出演するイベント