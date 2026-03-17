道路に描かれた「謎のひし形」どんな意味？ドライブ中、ふと路面に目をやると、アスファルトに白線で描かれた「ひし形」のマークが目に飛び込んでくることがあります。停止線や矢印ほど目立つ存在ではありませんが、実はこれ、ドライバーにとって極めて重要なメッセージ。見落としてはいけない、安全運転のための「予兆」にほかなりません。【画像】「えっ！」これが道路に描かれた「ひし形」の本当の意味です！（16枚）この