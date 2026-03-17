F355が最新レストモッドでよみがえる1994年に登場したフェラーリF355は、美しい流麗なスタイリングと甲高いV8サウンドで知られる名車です。イギリスのエヴォリュート・アウトモビリは2026年2月24日、2024年7月に世界初公開して大きな反響を集めたF355の最新レストモッドモデル「355 by エヴォリュート（355 by Evoluto）」について、生産準備が整ったことを発表しました。【動画】超カッコイイ！ これが“超官能的”サウンドの