櫻井優衣、鎮西寿々歌 、松本かれん FRUITS ZIPPERが15日、都内で行われた『FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会』に出席した。ヘアケア家電メーカーのクレイツがFRUITS ZIPPERとコラボしたアイロンセット「9012 イオンコードレス ストレートアイロン コラボ限定セット」を発売する。トークセッションでは、同商品を使ってやってみたいヘアスタイルは？という問いも飛び出した。櫻井優衣が、松本かれんに