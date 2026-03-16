１６日午後８時４０分ごろ、千葉、神奈川県、東京都で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は伊豆大島近海。震源の深さは約１３０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・３と推定される。神奈川県内で震度２を観測したのは、横浜市中区、藤沢市。震度１は横浜市神奈川区、保土ケ谷区、磯子区、川崎市川崎区、中原区、横須賀市、平塚市、相模原市緑区、秦野市、厚木市などで観測した。