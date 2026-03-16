大規模災害時に迅速かつ確実なプッシュ型支援を可能にするため、内閣府が県消防学校に支援物資を搬入しました。内閣府では、災害時に支援物資を速やかに被災地に届けるため、プッシュ型支援用物資を全国8か所に分散備蓄していて、益城町の県消防学校は九州地域の備蓄拠点の一つとなっています。この日は段ボールベッド200個が搬入されました。県消防学校には、簡易トイレや入浴のための資機材、調理用の資機材など6種類の災