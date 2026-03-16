球春の到来を告げる第98回センバツの開幕日は、3月19日だ。昨年大会を制した横浜（神奈川県）の織田翔希(しょうき)と昨夏の王者・沖縄尚学の左腕・末吉良丞(りょうすけ)――下級生ながら名を馳(は)せた彼らは新３年生としてこの春も聖地帰還を果たす。だが、両者から主役の座を奪い、将来のドラフト上位候補となりうる逸材がいる。おかわり２世の苦悩昨年、春夏の甲子園を逃した常勝軍団の大阪桐蔭には、ブレイクが待たれる新２年