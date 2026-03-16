プリウス“クーペ”!?トヨタ「プリウス」をベースに、カスタムCGで知られる「zephyr_designz」氏が新たな3Dコンセプトを制作。従来のイメージを大きく覆す仕上がりとなっており、SNSでは多くのユーザーが反応しています。プリウスは1997年の初代登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続けてきたモデルです。【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見る（50枚）現行の5代目ではスポーツカー