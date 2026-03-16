トヨタ新型「プリウス“クーペ”」!? 美しすぎる「オープン＆ミッドシップ風」仕様に「プリウスとは思えない」声も！ まさかの「スーパーカー仕様」予想CGが話題に
プリウス“クーペ”!?
トヨタ「プリウス」をベースに、カスタムCGで知られる「zephyr_designz」氏が新たな3Dコンセプトを制作。従来のイメージを大きく覆す仕上がりとなっており、SNSでは多くのユーザーが反応しています。
プリウスは1997年の初代登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続けてきたモデルです。
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現行の5代目ではスポーツカーを思わせる大胆なスタイリングが採用され、そのデザイン性も大きな話題となりました。
今回公開されたCGは、その現行プリウスをさらにアグレッシブな方向へ再構築した“ロードスター仕様”。
プリウスらしいシルエットを残しつつ、前後フェンダーの大幅なワイド化やダクト付きフロントバンパーが組み合わされ、スポーツモデルを意識した外観に仕上げられています。
フロントにはマクラーレン「765LT」を参考にしたというベントフードが追加され、顔つきの迫力がより強調されました。
ボディは2ドア化され、ルーフを撤去したロードスター形状へ大胆に変更。後席部分は完全に取り払われ、リアデザインもスポーツカー寄りの構成に刷新されています。
リアまわりはダックテール風スポイラーや、ポルシェ「911スピードスター」を思わせるリアディフューザーを採用し、マフラーはセンター2本出しへ変更。
後方からの印象も大きく変わっています。リアフードには切り欠きが設けられ、後席スペースをラゲッジ的に活用する可能性も示唆されています。
足まわりは低い車高にHRE522ホイールとアドバン ネオバAD08Rを組み合わせ、走行性能を意識したセットアップとなっています。
オープン化で露出が増えたインテリアは、基本デザインこそノーマルを踏襲しつつ、スポーツシートやバイザーレスのメーター類が組み合わされ、より走りを意識した雰囲気が演出されました。
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このCGについて、ユーザーからは「迫力がすごい」「プリウスとは思えない」「かっこいい」といった驚きと好意的な意見が多く、カスタム性についても「実車で見てみたい」という期待の声が上がっています。
大胆なアレンジはCGならではですが、ワイドボディキットは実際の製作も進められており、今後どのように展開していくのか注目されています。