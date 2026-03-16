プリウス“クーペ”!?

トヨタ「プリウス」をベースに、カスタムCGで知られる「zephyr_designz」氏が新たな3Dコンセプトを制作。従来のイメージを大きく覆す仕上がりとなっており、SNSでは多くのユーザーが反応しています。

プリウスは1997年の初代登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続けてきたモデルです。

【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見る（50枚）

現行の5代目ではスポーツカーを思わせる大胆なスタイリングが採用され、そのデザイン性も大きな話題となりました。

今回公開されたCGは、その現行プリウスをさらにアグレッシブな方向へ再構築した“ロードスター仕様”。

プリウスらしいシルエットを残しつつ、前後フェンダーの大幅なワイド化やダクト付きフロントバンパーが組み合わされ、スポーツモデルを意識した外観に仕上げられています。

フロントにはマクラーレン「765LT」を参考にしたというベントフードが追加され、顔つきの迫力がより強調されました。

ボディは2ドア化され、ルーフを撤去したロードスター形状へ大胆に変更。後席部分は完全に取り払われ、リアデザインもスポーツカー寄りの構成に刷新されています。

リアまわりはダックテール風スポイラーや、ポルシェ「911スピードスター」を思わせるリアディフューザーを採用し、マフラーはセンター2本出しへ変更。

後方からの印象も大きく変わっています。リアフードには切り欠きが設けられ、後席スペースをラゲッジ的に活用する可能性も示唆されています。

足まわりは低い車高にHRE522ホイールとアドバン ネオバAD08Rを組み合わせ、走行性能を意識したセットアップとなっています。

オープン化で露出が増えたインテリアは、基本デザインこそノーマルを踏襲しつつ、スポーツシートやバイザーレスのメーター類が組み合わされ、より走りを意識した雰囲気が演出されました。

※ ※ ※

このCGについて、ユーザーからは「迫力がすごい」「プリウスとは思えない」「かっこいい」といった驚きと好意的な意見が多く、カスタム性についても「実車で見てみたい」という期待の声が上がっています。

大胆なアレンジはCGならではですが、ワイドボディキットは実際の製作も進められており、今後どのように展開していくのか注目されています。