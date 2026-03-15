生田斗真と上白石萌歌のダブル主演作『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）が、3月14日（土）放送の第10話で最終回を迎えた。柴田一葉（上白石）は出版社勤務で、生活情報誌の編集者。恋愛コラムを連載することになり、動物の求愛行動を研究している大学准教授・椎堂司（生田）に監修者として協力してもらうことに。恋愛経験が少ない一葉と、人間同士の恋愛はムダでバカバカしいと考えている変わり者の司による、