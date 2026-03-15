ソフトバンクは11安打も…先発尾形が5回途中4失点ファームリーグ公式戦が15日に行われ、オリックスがソフトバンクに4-2で競り勝ち2連勝を飾った。先発の寺西成騎投手は、2回無失点で試合を作る立ち上がり。打線は1点を追う4回に宜保翔内野手の適時打で同点とし、5回には杉澤龍外野手の同点適時二塁打などで3点を奪い勝ち越した。権田琉成投手、芦田丈飛投手らがつなぎ、9回は川瀬堅斗投手が3者連続三振で締め公式戦初セーブ。4