JKAは15日、静岡県伊豆市の日本競輪選手養成所（神山雄一郎所長）において選手候補生の死亡事故が発生したと発表した。6日午後2時10分頃、サーキットコース訓練中の男子選手候補生1人（第129回生）が落車。伊豆の国市内の病院に緊急搬送され、治療を続けていたが、13日未明、急逝した。死去した候補生の名は明らかにしていない。なお、3月16、17日に伊東温泉競輪場で行われる予定の卒業記念レースは実施する予定。▽JKA