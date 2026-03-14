【カイロ＝村上愛衣】米国とイスラエル、イランによる攻撃の応酬は、世界遺産などで知られる中東各地の観光地にも打撃を与えている。観光シーズンを直撃しており、関係者からはため息が漏れる。カイロ西方のギザにそびえる世界遺産のピラミッド。１１日午前に展望エリアを訪ねると、観光客２０人ほどしかおらず、閑散としていた。数百人規模で混み合う時間帯だが、ラクダの方が目立つ。「ラクダに乗る客も６〜７割減った」。そ