【日常から始める防災＆防犯グッズ】毎日の食卓で美味しく楽しめて、なおかつ日持ちにも優れる食品はローリングストックに最適。日常使いはもちろん、いざという時にも体と心を支える存在となる。そんな頼れる3品を栄養士の藤原さんに聞いた。＊＊＊「災害時は日常と異なる環境で緊張が続き、体調や食欲にも影響が出やすくなります。だからこそ食事は、体の栄養補給だけでなく心を落ち着かせる大切な時間。保存食は“いま