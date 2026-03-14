日頃から備えておきたい美味しい非常食＆転倒防止グッズ【日常から始める防災＆防犯グッズ】

【日常から始める防災＆防犯グッズ】

毎日の食卓で美味しく楽しめて、なおかつ日持ちにも優れる食品はローリングストックに最適。日常使いはもちろん、いざという時にも体と心を支える存在となる。そんな頼れる3品を栄養士の藤原さんに聞いた。

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「災害時は日常と異なる環境で緊張が続き、体調や食欲にも影響が出やすくなります。だからこそ食事は、体の栄養補給だけでなく心を落ち着かせる大切な時間。保存食は“いま食べたい”と思えるものを選び、事前に味を確認しておくことが重要です。また、食物繊維が豊富なものや、グルテンフリー、高たんぱく質など健康コスパの高い製品を選ぶこともポイントです」と語る、栄養士の藤原さん。

農林水産省では、災害やライフライン停止時に備え、最低3日分以上の食料備蓄を推奨している。非常時に慌てないためにも、家族構成や生活スタイルに合わせて、日常で消費しながら補充する“ローリングストック”を習慣化しておきたい。

栄養士・トレンドウォッチャー

藤原奈津子さん

食品やキッチン用品メーカーのレシピ開発・商品開発・販促企画・ブランディング業務を展開。独自のアプローチデザイン思考によるマーケティングでの市場開拓を通じ、新しい食文化づくりに貢献。

■常温でも美味しい本格出汁の中華粥

はくばく

「貝柱の旨み帆立だし粥」（378円）

本格中華の香り深さがクセになる一品。米粒麦・発芽玄米入りで食物繊維を補給でき、常温でも美味しい。省スペース保存が可能で、自立するスタンドパックのため袋のまま食べられる（藤原さん）

帆立出汁の風味と貝柱の旨みが凝縮された贅沢な味わいの中華粥。2種類の雑穀とジャスミンライスを使用、105kcalとヘルシーながら満足感も高い。賞味期限は360日で、朝ごはんの定番から非常食としても長期ストックできる。

■栄養豊富なグルテン不使用の常備パン

ZENB

「ゼンブレッド ふわもちロール」（274円）

ふわもち食感のシンプルな味わいで、切れ目入りのため具材を挟む、塗る、2等分するなどアレンジ自在。食べ飽きにくく、食物繊維・鉄分・ビタミンB1も豊富に含まれるのがうれしい（藤原さん）

スーパーフードの黄えんどう豆粉と国産玄米を組み合わせた栄養価抜群のグルテンフリーパン。口どけの良い生地はふんわりもっちり食感。常温保存が可能で、賞味期限は製造から4カ月。常備パンとして備えておきたい。

▲軽くトーストするとサクッと香ばしく、時間のない朝にもピッタリ。腸活にもおすすめ

■15種類のスパイス香る無添加カレー

モンベル

「スパイスマジック バターチキンカレー」（500円）

トマトベースに生クリームとカシューナッツを贅沢に使用した、コクのある甘口カレー。本場のレシピをベースに15種類以上のスパイスを独自にブレンドしているので、日本人でも食べやすい味でギフトにも◎（藤原さん）

モンベル直営レストランのレシピをもとに15種類以上のスパイスを独自にブレンドしたオリジナル・レトルトカレー。縦長パウチ仕様で小型のクッカーでも加熱しやすく、アウトドアのフィールドから防災食としても便利に美味しく楽しめる。

地震による室内被害の多くは家具の転倒が原因。もしもに備えて、出来るところから事前に対策しておきたいところ。すぐにでも取り入れやすく、実用的で設置も簡単な転倒防止グッズを紹介しよう！

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東京消防庁が実施した近年の地震被害調査によると、負傷者の約3〜5割が家具や家電の転倒・落下・移動によるものと明らかになっている。揺れで家具が倒れれば、怪我だけでなく避難経路を塞ぎ、火災のリスクも高まる。こうした二次被害を防ぐために日頃の備えが重要だ。防災士の三沢さんは次のように語る。

「近年の防災トレンドは“特別な備え”から“暮らしに溶け込む日常防災”へ移行していると感じます。そこで今回は、見た目を犠牲にしないこと、誰でも簡単に取り入れられること、実際の揺れに耐える実用性を基準に、“防災は我慢ではなく、心地よい暮らしの延長”という目線で、安全な室内環境づくりに役立つアイテムを選んでいます。ぜひ使ってみてください」

防災士・キャンプインストラクター

三沢真実さん

「キャンプのある暮らし」をテーマに楽しく防災術を提案する「CAMMOC」代表。著書『ラクして備えるながら防災フェーズフリーな暮らし方』では、日常に無理なく取り入れられる防災の知恵を紹介。

■大型家具にも安心な制振式器具

不二ラテックス

「スーパー不動王ホールド（FFT-011）」（実勢価格：7150円前後）

壁と家具を直接つなぎ転倒を防止。穴開け不要で震度7相当にも耐え、取り外し時も壁や家具を傷つけない。目立ちにくいデザインでインテリアの雰囲気を損なわない点も◎（三沢さん）

揺れを吸収する超発泡ダンパー仕様で、縦・横の揺れを抑える家具転倒防止器具。耐荷重は150kgを誇り、簡単に動かせない冷蔵庫や大型家具にも対応。貼るだけで簡単に設置でき、家具類と壁の隙間は0〜9cmまで利用可能。

▲取り付け可能な家具類の高さは215cmまで実証済み。大きな食器棚や本棚にも適応する

■耐震度7の薄型透明マット

サンワサプライ

「透明耐震ゴム G-BLOXゲル（QL-E84）」（3190円）

震度7の揺れにも耐える実力派アイテム。賃貸でも使える粘着タイプで、剥がし跡も残りません。透明で目立たず、床の傷防止にも最適。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力（三沢さん）

厚みを従来の5mmから3mmに抑えた透明耐震マット。重心を低く保ち背の高い機器も安定して固定。耐熱・耐久性に優れたエーテル系ポリウレタン採用で、長期の設置でも劣化しにくい。可塑剤不使用で経年劣化による液漏れも防止。

■スタイリッシュな転倒防止バー

アイリスオーヤマ

「家具転倒防止耐震バーM（KTTB-M）」（実勢価格：3000円前後）

簡単設置、賃貸でも使える転倒防止アイテム。壁に沿ってスッキリ収まるオシャレなデザインがインテリアに自然になじむ。前傾しやすい家具も壁寄りでしっかり支えてくれます（三沢さん）

東日本大震災を再現した加振試験（90％）でも転倒防止効果を実証した耐震バー。設置面には発泡ポリエチレンを採用し、天井や家具を傷つけにくい設計。家具の高さに合わせて選べるS・M・Lの3サイズ展開。

>> 特集【日常から始める防災＆防犯グッズ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P74-75ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部、嶋田咲喜＞

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