米メディアの“最新ランキング”に波紋ファンの不満が続出した。米メディアが12日（日本時間13日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の最新パワーランキングを公開。野球日本代表「侍ジャパン」を含む強豪3か国の順位を巡り、ファンが「これは冗談でいいんだよな？」と驚きの声が上げている。米スポーツ局「FOXスポーツ」は、1次ラウンドを突破した8か国の“チーム力”を評価したランキングを作成。1位に米国、2位