ファンの不満が続出した。米メディアが12日（日本時間13日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の最新パワーランキングを公開。野球日本代表「侍ジャパン」を含む強豪3か国の順位を巡り、ファンが「これは冗談でいいんだよな？」と驚きの声が上げている。

米スポーツ局「FOXスポーツ」は、1次ラウンドを突破した8か国の“チーム力”を評価したランキングを作成。1位に米国、2位にドミニカ共和国、3位に日本がランクインした。大会連覇を狙う侍ジャパンが3位という位置付けで、薄氷の1次ラウンド突破となった米国がトップに立つ結果となった。

今大会の戦績を振り返ると、下馬評と実情は噛み合っていないようだ。日本はプールCを4戦全勝で首位通過。ドミニカ共和国もプールDを全勝で突破している。一方、プールBを勝ち上がった米国は、10日（同11日）のイタリア戦に敗れて3勝1敗の2位通過。最終戦となったイタリア-メキシコ戦の結果次第では、1次ラウンド敗退の可能性もあった。

こうした状況もあり、SNSではランキングに疑問の声が噴出。「大馬鹿者か」「どうやったら米国が1位になるんだ」「どうやったら米国が日本とドミニカ共和国より上になるんだ」「米国はイタリアに負けたんだぞ……マジかよ」「これは哀れだな」といったコメントが続出。大会結果との“ギャップ”に、ファンの困惑が広がっていた。（Full-Count編集部）