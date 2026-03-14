【モデルプレス＝2026/03/14】女優の沢尻エリカの約20年ぶりの写真集「DAY OFF」（幻冬舎）が、5月23日（予定）に発売決定。あわせて、6枚のカットが解禁された。【写真】沢尻エリカ、7年ぶり映画出演 涙で喜ぶ後輩女優◆沢尻エリカ、約20年ぶり写真集「DAY OFF」決定眼差しに、時が止まる。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されてい