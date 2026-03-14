沢尻エリカ、約20年ぶり写真集決定 すっぴん・ダイビングシーン…30代最後の姿を撮影【DAY OFF】
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の沢尻エリカの約20年ぶりの写真集「DAY OFF」（幻冬舎）が、5月23日（予定）に発売決定。あわせて、6枚のカットが解禁された。
【写真】沢尻エリカ、7年ぶり映画出演 涙で喜ぶ後輩女優
眼差しに、時が止まる。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の1冊が誕生。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、すっぴんも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
そして今回はこれまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻。まるで人魚のように自由に泳ぐ彼女の姿に、カメラマンのシャッターが止まらず、最終的に撮影カット数は約1万カット以上になった。
その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。1人の女性の美しさと生き方を記録した、アートのような写真集となった。
また今回の写真集発売を記念して3月14日から、写真集の公式「X」をスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信していく。さらに、発売日当日5月23日には六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントも予定している。（modelpress編集部）
約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして‟素“を刻んだ1冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて。
日時：2026年5月23日（土）13時15分〜、14時15分〜、15時〜
場所：六本木 蔦屋書店
イベント内容：トークイベント、未公開カットサイン入りカードお渡し、本人からお渡しなどを予定
参加方法：3月14日（土）からTSUTAYAにて全額内金で予約した人の中から、抽選でイベントに招待
※イベント詳細はTSUTAYAの特設ページに記載あり
※参加権の転売不可。当日、要本人確認書類
※イベント開始時間は変更になる可能性あり
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【写真】沢尻エリカ、7年ぶり映画出演 涙で喜ぶ後輩女優
◆沢尻エリカ、約20年ぶり写真集「DAY OFF」決定
眼差しに、時が止まる。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の1冊が誕生。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、すっぴんも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。1人の女性の美しさと生き方を記録した、アートのような写真集となった。
また今回の写真集発売を記念して3月14日から、写真集の公式「X」をスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信していく。さらに、発売日当日5月23日には六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントも予定している。（modelpress編集部）
◆沢尻エリカ コメント
約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして‟素“を刻んだ1冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて。
◆イベント開催概要
日時：2026年5月23日（土）13時15分〜、14時15分〜、15時〜
場所：六本木 蔦屋書店
イベント内容：トークイベント、未公開カットサイン入りカードお渡し、本人からお渡しなどを予定
参加方法：3月14日（土）からTSUTAYAにて全額内金で予約した人の中から、抽選でイベントに招待
※イベント詳細はTSUTAYAの特設ページに記載あり
※参加権の転売不可。当日、要本人確認書類
※イベント開始時間は変更になる可能性あり
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