【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗が3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。話題賞を受賞した。【写真】SixTONESメンバーが「日アカ」同じステージ登壇◆「日アカ」話題賞はSixTONES森本慎太郎から松村北斗へ一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞「話題賞」。今回は第48回にて俳優部門で同賞を受賞した森本慎太郎がプレゼンター