アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血のため死去した。87歳だった。東京都出身。所属事務所が13日発表した。訃報を受け、声優仲間から悲しみの声が相次いだ。「銀河鉄道999」の主人公・星野鉄郎役を務めた声優・野沢雅子は所属事務所を通じコメント。「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした」と池田さんを悼んだ。また「私の中でメーテルは“