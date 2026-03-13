八代市長が「152キロ走行」で罰金・免停 熊本県八代市の小野泰輔（おの・たいすけ）市長（51）が 、高速道路を時速152キロで走行し 、道路交通法違反の疑いで摘発されていたことが分かりました。 【写真を見る】市長が走行した九州道 宮原SA～八代IC間にあるオービス 市長は責任を取り、自身の給与を減額する条例案を市議会に提出する方針です。 午前8時半 九州自動車道で 八代市によりますと 、小野市長は