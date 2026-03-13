ソフトバンクは、ワイモバイルのオンラインストアでサムスン電子の「Galaxy A25 5G」の販売価格を変更した。条件を満たすと1円で購入できる。期間は3月31日まで。 対象となるのは、ワイモバイルをすでに契約しているユーザー。料金プラン「シンプル3 M/L」を2回線目以降として契約のうえ、端末を一括支払いで購入すると、1円となる。3月12日までは3980円だった。