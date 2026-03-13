持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日、贅沢肉メニュー「新・ビーフカットステーキ重」をはじめ、ビーフカットステーキを楽しむことができる新商品4品を全国で発売する。ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重」「新・ビーフカットステーキ重」(890円〜)は、赤身の旨味が際立つやわらかなステーキ肉を使用した、食べ応えのある一品。香り高い“オリジナルスパイス”で味付けをしてから焼き上げることで、肉の