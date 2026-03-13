牛乳を買いに行っただけのはずが、半額シール付きのパンや和菓子を大量に購入してしまった--黄色い半額シールが並ぶ購入品を並べ、予想外の“大量買い”に至った経緯を紹介する写真がThreadsに投稿され、「めっちゃ分かる」「あるあるですよね」と共感を呼びました。【写真】予定外の“大量買い”した商品はこちら投稿したのは、夫・娘・息子と4人暮らしで普段は日常の一コマを投稿しているmyu_753さん（@myu_753）です。もともと