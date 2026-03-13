中島健人が3月13日に誕生日を迎えた。32歳――今の彼には、「脂が乗っている」という言葉がよく似合う。ソロアーティストとして、自らをプロデュースしていくその手腕は見事と言うほかない。中島自身のファンはもちろん、“推し”がいるすべての人の心を掴んでしまう。そんな“ケンティー”という逸材は、これからどこまで私たちを楽しませてくれるのだろうか。その進化から、目が離せない。 （関