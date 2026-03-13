創立40周年を迎えたジャパネットホールディングスが業績を伸ばしている。2025年12月期の売上は、過去最高だった前年の2725億円を上回る約2950億円を見込む。【1位は？】「掃除機」でも「おせち」でもない…ジャパネットの通販で最も売れている商品とは？近年、同社はスポーツ・地域創生事業やクルーズ事業など多様な領域に手を広げている。プロスポーツクラブや放送局の運営に、クルーズ船まで。多角化を進めるジャパネットの