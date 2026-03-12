東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、4月から従業員の賃金を平均でおよそ6％引き上げると発表しました。賃上げは4年連続で、対象となるのは「キャスト」と呼ばれるパートやアルバイトを含めたおよそ2万5000人です。大卒の初任給は2万円増額して29万2000円に、キャストは時給が70円アップし、1390〜1740円になります。