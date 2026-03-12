日産自動車はアメリカのライドシェア大手「ウーバー・テクノロジーズ」と協業し、完全自動運転によるタクシーサービスの実現を目指すと発表しました。日産自動車イヴァン・エスピノーサ社長「我々がそれぞれの強みを結集することで、単独では達成できない新しい可能性を開くことができると確信している」日産とウーバーは協業して人が乗らない「完全自動運転」によるタクシーの配車サービスの展開を目指します。協業にはイギリス