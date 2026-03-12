NHKは12日、受信契約を結びながら長期間にわたり受信料を支払っていない2つの事業所に対し、受信料の支払いを求める民事訴訟を提起したと発表した。未収事業所を対象とした民事訴訟の実施は2019年2月以来で、約7年ぶりとなる。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ同日開いた記者会見でNHKは、今回の訴訟について、テレビなどを設置して受信契約を締結しているにもかかわらず長期にわたり受信料が未