お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が12日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。絵本を描き始めたきっかけを語った。西野は芸人、絵本作家、映画製作など多才に活躍。自身の歩みについて「スタートが早かったんです」と振り返り、「はたちで『はねるのトびら』。25（歳）の時に番組がゴールデン上がって、そのあたりから『次か』ってなったんです。そこから絵本です」と話した。次