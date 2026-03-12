■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/09、NYダウ＋239ドル高、47,740ドル2）3/10、NYダウ▲34ドル安、47,706ドル3）3/11、NYダウ▲289ドル安、47,417ドル【こちらも】相場展望3月9日号米国株: NYダウは弱い経済環境のところに、イラン攻撃の長期化日本株: 米国株安を、日経平均は3/6は底堅さ、3/9は?限界迫る●2．米国株：イラン戦争は長期化が必至、トランプ氏の「短期」発言は夢1）米国によるイラン攻撃は「長期