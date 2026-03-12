ベールスホット倍井謙、1試合のなかで3つのPKを獲得した今年1月に2026年6月30日までの期限付きで名古屋グランパスからベルギー2部KベールスホットVAへ移籍したMF倍井謙が、得意のドリブルで違いを作った。第29節のアンデルレヒトのBチームとの試合に先発出場した倍井は、4-2で勝利した一戦で3点に絡む大活躍を見せた。ドイツ移籍専門サイト「Transfermarkt」は3アシストと記録しているが、1試合のなかで3つのPKを獲得する離れ