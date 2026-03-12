3月10日に行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド・プールCの最終戦で、侍ジャパンはチェコを9対0で破り、無傷の4連勝で1位通過を決めた。大谷翔平（31）の満塁ホームランや吉田正尚（32）の逆転2ランなど選手たちの劇的な活躍に連日日本中が熱狂するなか、“蚊帳の外”にいるのが地上波テレビ局だ。「今回のWBCは、日本国内では大手配信サービス『Netflix』が全試合を独占配信しており、前回はあった地上