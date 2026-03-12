e-Taxを利用すると自宅からいつでも確定申告ができるので便利です。 しかし、今回のように、申告手続きが完了しても還付金が振り込まれないケースがあるかもしれません。そのような場合はどうすればよいのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では、銀行口座の名義違いなどにより還付金が振り込まれない場合に必要な修正手続きの方法や、還付金が振り込まれるまでの期間などについてご紹介します。