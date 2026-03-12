e-Taxで申告は終わったのに還付金が戻らない…！ 「銀行口座の名義違い」に気づいた場合、3月16日までに何を修正すれば間に合う？

3月16日までに必要なe-Taxの修正手続き

確定申告によって還付金を受け取れる場合、e-Taxでの手続きの際に銀行などの口座情報を登録する必要があります。

しかし、登録した口座の名義が間違っている場合などは「申告をしたのに還付金が振り込まれない」という状況に陥る可能性があります。

このようなケースを含め、確定申告での間違いが発覚した際には、確定申告の期限内であれば再提出が可能です。確定申告の期間は原則2月16日から3月15日ですが、2026年は3月15日が日曜日なので3月16日までとなります。

e-Taxで申告内容に誤りがある場合、申告期限内であれば、誤った箇所を修正した申告書を作成し、再度送信することで訂正できます。訂正した旨を税務署に連絡する必要はありません。また、追加の添付書類が必要な場合は、申告書とともに提出しましょう。



修正後、還付金はいつごろ受け取れる？

国税庁によると、e-Taxで申告書を提出した場合の還付金の手続きは、通常、3週間程度です。ただし、再提出を行う場合は3週間程度での還付処理の対象外になる場合があります。

還付金の処理状況はe-Taxのホームページなどから確認できます。e-Taxで還付申告を行ってから2週間程度経過した日を目安として確認できるようになるため、チェックしておくとよいでしょう。



還付金の受取に銀行口座への振り込みを希望する場合の注意点

還付金を銀行口座への振り込みという形で受け取る場合、申告者本人名義の口座を利用しましょう。

一部のインターネット専用銀行の口座は還付金の振り込みに利用できない場合もあるため、事前に銀行へ問い合わせて確認してください。

なお、国税庁によると、口座名義に店名や事務所名などが含まれる場合は、振り込みできないので注意が必要です。

また、還付金の受取には公金受取口座を指定することも可能です。公金受取口座とは給付金などを受け取るための口座で、国に登録します。

還付金の受取に公金受取口座を指定すると、還付金の申請手続きを行う際に口座情報を入力する手間などが省けるため、スムーズに還付金を受け取れるというメリットがあります。

公金受取口座の登録はマイナポータルからもできるため、検討してみるとよいでしょう。



誤った箇所を修正した申告書を作成し、3月16日までにe-Taxでデータを再度送信する

e-Taxを利用して確定申告をした後で、還付金受取の銀行口座の名義を間違えて入力していることに気づいた場合、令和7年分の確定申告の期限である3月16日までなら再提出が可能です。銀行口座の情報を訂正し、データを再送信しましょう。

e-Taxで申告をした場合は、修正後、還付金が受け取れるまで3週間以上かかる場合もあるようです。還付金受取の銀行口座は申告者本人の名義になっているものを利用するなど、注意点を事前に確認しておくとよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー