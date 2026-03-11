15日にドミニカ共和国―ベネズエラの敗者と対戦野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝以降が開催される米フロリダ州マイアミに到着した。日本は14日（日本時間15日）にドミニカ共和国ーベネズエラ戦の敗者と激突する。侍ジャパンは10日のチェコ戦に9-0で快勝。試合後に東京ドームから羽田空港に向かい、チャーター機で移動していた。選手が姿をみせたのは午前3時46分頃とい