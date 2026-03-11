タリーズは18日より、はちみつをテーマにした季節限定ドリンク「ハニーハニーミルクラテ」「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」「ハニーアサイースワークル」などを発売する。“HONEY LOVERS”をテーマに、店舗でも販売するオリジナルハニーを使用したドリンクを展開し、新生活シーズンに寄り添う春の一杯を提案する。【画像】間違いない組み合わせ！ストロベリー×アサイー『ハニーアサイースワークル』「ハニーハニー