2026年4月29日より全国公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』より、新規場面写真13点が解禁された。また、特典付きムビチケカードも発売が決定した。○新規場面写真13点解禁!お馴染みの面々たちが勢揃い!『アギト−超能力戦争−』は、平成以降の仮⾯ライダー作品で史上最⾼の平均視聴率 (11.7％) を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を