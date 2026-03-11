東京・日本橋から千葉、茨城、福島、宮城県仙台市まで向かっている国道6号線、通称「ロッコク」。その途中には、福島県のいわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、南相馬市、相馬市があり、その中には福島第一原子力発電所事故により帰還困難区域となったまま住民の帰還の見通しが立たないエリアもある（※1）。そんな福島県の国道6号線（通称ロッコク）沿いの町で暮らす人々の「食」を通じて、等身大の日常を