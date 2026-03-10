野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日、東京ドームで日本代表「侍ジャパン」がチェコ共和国代表と対戦。プールCの1位通過が決まり、1次ラウンド最終戦はスタメンを大幅に変更。大谷翔平投手は先発メンバーから外れた。試合前のメンバーコールでは、ベンチスタートの大谷の名前も呼ばれ、東京ドームのファンからは一際大きな歓声が