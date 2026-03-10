＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“癒し全開”キャラの18歳新人力士今年初場所の初土俵からわずか二場所目、土俵に上がったばかりの18歳新人力士が、そのあまりにも愛らしいルックスでファンの心を一瞬にして鷲掴みにした。「可愛過ぎやしませんか？」「なんだこのカワイイ生き物」と騒然となった。取組では体格を活かした圧巻の相撲を披露。そのギャップに「可愛いのに強い」と称賛の声も相