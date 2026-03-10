国際原油価格が1バレル＝100ドルを超え産業界に非常灯がついた。最近まで原油価格安を前提に経営計画を立てていた企業は「費用計算書」を書き直さなくてはならない状況に置かれた。ブレント原油とウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は9日、いずれも1バレル＝100ドルを超えた。1カ月前には主要機関が今年の原油価格を60ドル前後と予想していたが、イランでの戦争発生で状況が完全に変わった。航空業界には暗雲が立ち