¸¶ÌýÁê¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤ò²£ÌÜ¤Ë¥É¥ë¤â¿¶ÉýÂ­¸µ¤Ç¤Ï¥É¥ë¹â°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶· ¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸¶ÌýÁê¾ì¤¬Íð¹â²¼¡£ÃæÅìÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ÌýµÞÆ­¤È¤È¤â¤ËÍ­»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¸á¸å¤Ë¤Ï£Ç£·¤¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤ò¶¨µÄ¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸¶Ìý¤¬µÞÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤­¤Ë¤âÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NY¸¶ÌýÀèÊª