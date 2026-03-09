【その他の画像・動画等を元記事で観る】 AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、AAAのデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary -Always, All Around-』を開催。満員のファンの前で20年間の感謝を伝え、2026年2月から愛知、神戸、東京と巡ってきたファンミーティングツアーを締めくくった。 ■「本当に皆さんが守ってくださって20周年