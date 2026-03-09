【レポート】AAA宇野・與・末吉によるデビュー20周年記念ファンミツアーが大盛況！「皆さんが応援してくれる限りAAAを続けていけたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、AAAのデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary -Always, All Around-』を開催。満員のファンの前で20年間の感謝を伝え、2026年2月から愛知、神戸、東京と巡ってきたファンミーティングツアーを締めくくった。

■「本当に皆さんが守ってくださって20周年を迎えることができました」

AAAは、男女パフォーマンスグループとして2005年にメジャーデビュー。デビュー10周年の2015年には7ヵ月連続シングルリリース、全国アリーナツアー、初のアジアツアー、野外ライブなど精力的に活動。2016年以降は毎年ドームツアーを実施すると、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催した。

2020年1月に同年12月末での活動休止を発表し、休止前のラストツアーとなる『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』は、コロナの影響により翌2021年に延期して開催。男女グループ初の6大ドームツアーを成功させた。

今回のファンミーティングツアーは、AAAとしては、2021年に実施した6大ドームツアー以来、約5年ぶりのイベントとなり、宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太の3名が参加。

イベント冒頭、大歓声に包まれながら登場した3人。宇野は「みんなの顔がしっかり見えているよ！ お待たせ！」と満面の笑みを見せ、與は「皆さん心配かけたこともたくさんあると思うんですけど、盛り上がっていきましょう！」とファンへメッセージ。末吉は「みんなを笑顔にするぞー！」と叫んだ。

この日の会場となったLINE CUBE SHIBUYAは、2023年に與がLGBTQの発表を行った特別な場所。宇野が「ここって思い出の場所でしょ？」と與に振ると、與は「思い出の大事な場所にまた来れてうれしい。このふたり最高でしょ？」と3人でハグをするひと幕もあり、会場を沸かせた。

MCを務めたのは、お笑いタレントX-GUNの西尾季隆。西尾が「今日はどれだけ声を出してもいいですから」と呼びかけると、與は「最後に会った時は声出せなかったもんね」と2021年にコロナ禍で開催されたドームツアーを回顧。宇野も「今日は声出し放題ですよ！」と煽った。

その後は、事前に募集したお客さんからの質問に答えるコーナーや、ワードやジェスチャー当てなどのゲームコーナーを実施。3人の仲の良さや素な表情が引き出され、終始和やかな雰囲気に包まれた。

イベントの終盤には「みんなの近くにいくよ～！」と客席最上部に3人が登場し、歌唱しながら、会場の隅々まで客席を練り歩くサプライズ演出が実現。会場からは地鳴りのような歓声が注がれ「LIFE」「NEW」など、AAAの代表曲を会場全体で歌い踊り、この日いちばんの一体感が生まれた。宇野は「最高～！ ひとつになりました！」と興奮した様子で答えた。

イベントの最後、宇野は「本当に皆さんが守ってくださって20周年を迎えることができました」と感謝の言葉を吐露。與は「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたらと思っています」と噛み締めるように語ると、末吉は「今、動いています！」と力強く呼びかけた。

4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催となる追加公演も発表。また、與は、4月からアーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 -THIS IS HOW I AM-』を控えるなど、各自ソロ活動も精力的に展開していく。

