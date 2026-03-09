登録者数114万人の人気YouTuber・ゆんさんが2026年3月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、角膜剥離になったと報告した。

長男が伸ばした指が「ズキンと奥に刺さりまして」

「左目が見えません。」と題した動画でゆんさんは、左目に眼帯をした状態で登場。最近罹患した急性声帯炎が回復してきたとした上で「今度は目をやりました」「怪我してます今」「片目が今使えません」とし、事の経緯を、夫で人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のシルクロードさんとともに説明し始めた。

怪我は、1歳になる長男と向かい合って遊んでいた時に負ったという。長男は最近、数字を数えることにハマっており、この日もゆんさんの前で「1、2、3」と指を一本ずつ立てて数字をカウントしていたそう。遊びに興じる中で2人のテンションは徐々に上がっていき、最後に「10」を数え終わると、ゆんさんは「10言えた！ すごーい！」と大喜び。しかしその直後、長男が「じゅう〜！」と両手を大きく開いた時に、その指が目に刺さったという。運悪く長男の爪は少し伸びており、「それがズキンと奥に刺さりまして。黒目いっちゃったんだよね」と振り返った。

最近災難続きで「厄払い行ったほうがいいのかな」

ゆんさんは「痛い！」と悶絶し、目を開けることができなくなったという。既に病院が診療しているような時間ではなかったことから、シルクロードさんが救急安心センター事業（♯7119）に電話。紹介してもらった病院からは「緊急で手術が必要な状態ではなく、いったん様子を見てほしい」との旨を伝えられたため、その日は就寝したという。

シルクロードさんによれば翌朝、ゆんさんの左目のまぶたは「2倍ぐらいに膨れていた」とのこと。また、目の状態を確認すると「黒目の部分の角膜だよね。あれがベロってなってたの」と明かした。ただちに病院へ行ったところ「角膜剥離」と診察。ゆんさんが医師から「結構ベリって、はがれちゃってるね」と言われたと語ると、シルクロードさんは「あれを見た時に血の気が引いた」と述懐した。

負傷当初は極度にまぶしさを感じることから、家の中でもサングラスをして過ごしていたゆんさんだが、現在は少しずつ回復してきているという。最近、災難が続いていることを踏まえ、「次は何なんだろうね？ これ（目）が治ったとしたら耳？」「厄払い行ったほうがいいのかな」と話していた。