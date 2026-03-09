◆スピードスケート世界選手権最終日（８日、オランダ・ヘーレンフェイン）オールラウンド部門が行われ１８年大会覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３位に入った。今大会が現役ラストの大会。優勝は逃したが、表彰台が決まると両手を高く突き上げて喜びを表した。スケート大国のオランダで４種目を完走し、リンクに別れを告げた。レース後、リンク上で引退選手のインタビューに応じた高木。今伝えたい言葉を問われ